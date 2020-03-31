31 Mart 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray’da şok idman kararı! Futbolcular...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, spor dünyasında da etkisini bir anda gösterdi. Birçok spor branşında organizasyonların ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü Süper Lig'in ertelenmesine de sebep oldu. Liglerin ertelenmesiyle futbol camiasında birçok oyuncu kendisini izole etmiş durumdayken, Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Galatasaray kulübünde bazı oyuncular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlarını sürdürüyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 18:24
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Galatasaray’da şok idman kararı! Futbolcular...

Dünyayı etkisi altına alan ve spor dünyasını da yakından etkileyen corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de ligler süresiz bir şekilde ertelenmişti.

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Galatasaray’da şok idman kararı! Futbolcular...

Türk spor camiasından Rüştü Reçber, Fenerbahçe Beko Basketbol Takım'ında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan ve Futbol A Takımı'nda ismi açıklanmayan bir futbolcunun da testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

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Galatasaray’da şok idman kararı! Futbolcular...

Birçok kulüp, oyuncu ve çalışanlarını teste sokarken Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın da corona virüse yakalandığı açıklanmıştı.

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Galatasaray’da şok idman kararı! Futbolcular...

Tedavi için hastaneye yatan 3 yönetici tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen isimlerin son durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti.

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Galatasaray’da şok idman kararı! Futbolcular...

A Takım oyuncularının da kendilerini virüsten korunmak maksatlı evlerinde izole ettiği ve çalışmalarına ev ortamında devam ettiği biliniyordu.

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