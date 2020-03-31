Galatasaray’da şok idman kararı! Futbolcular...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binerce insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, spor dünyasında da etkisini bir anda gösterdi. Birçok spor branşında organizasyonların ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü Süper Lig'in ertelenmesine de sebep oldu. Liglerin ertelenmesiyle futbol camiasında birçok oyuncu kendisini izole etmiş durumdayken, Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Galatasaray kulübünde bazı oyuncular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlarını sürdürüyor. İşte o isimler...