Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den kinayeli paylaşım! "5 günde corona virüsü mü iyileşirmiş?"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in 6 günde hastanede taburcu edilmesiyle ilgili eleştirilerde bulunanlara tepki göstedi. Terim, yaptığı paylaşımda "Komik olma Charles Bey. 5 günde Korona mı iyileşirmiş? Sen kimi kandırıyorsun? Kesin yalan söylüyor. Görüyor musun sen koskoca prensi!" (temsili...) ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz hafta corona virüsü teşhisi konularak hastaneye kaldırılmış ve dün heyet raporuyla tedavisinin evde devam edilmesine karar verilmişti.
Terim'in 6 günde taburcu olmasıyla ilgili sosyal medyada bir takım eleştiriler oluşurken, usta teknik direktörün kızı Merve Terim'den flaş bir gönderme geldi.
Corona virüsüne yakalanan Prens Charles'ın 5. gününde taburcu olmasıyla ilgili haberi alıntılayan Merve Terim, "Komik olma Charles Bey. 5 günde Korona mı iyileşirmiş? Sen kimi kandırıyorsun? Kesin yalan söylüyor. Görüyor musun sen koskoca prensi!" (temsili...) ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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