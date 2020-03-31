Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den kinayeli paylaşım! "5 günde corona virüsü mü iyileşirmiş?"

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Mircea Lucescu, corona virüsü testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Rumen teknik adam, Terim için "Her zaman mücadele etmeyi ve kazanmayı sever ifadelerini kullandı.