31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den kinayeli paylaşım! "5 günde corona virüsü mü iyileşirmiş?"

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den kinayeli paylaşım!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.03.2020

Galatasaray Teknik Direktörü 'in kızı Merve Terim Çetin, corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in 6 günde hastanede taburcu edilmesiyle ilgili eleştirilerde bulunanlara tepki göstedi. Terim, yaptığı paylaşımda "Komik olma Charles Bey. 5 günde Korona mı iyileşirmiş? Sen kimi kandırıyorsun? Kesin yalan söylüyor. Görüyor musun sen koskoca prensi!" (temsili...) ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü , geçtiğimiz hafta corona virüsü teşhisi konularak hastaneye kaldırılmış ve dün heyet raporuyla tedavisinin evde devam edilmesine karar verilmişti.

Terim'in 6 günde taburcu olmasıyla ilgili sosyal medyada bir takım eleştiriler oluşurken, usta teknik direktörün kızı Merve Terim'den flaş bir gönderme geldi.

Corona virüsüne yakalanan 'ın 5. gününde taburcu olmasıyla ilgili haberi alıntılayan Merve Terim, "Komik olma Charles Bey. 5 günde Korona mı iyileşirmiş? Sen kimi kandırıyorsun? Kesin yalan söylüyor. Görüyor musun sen koskoca prensi!" (temsili...) ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim mücadele etmeyi sever "Fatih Terim mücadele etmeyi sever"
G.Saray'dan sürpriz transfer! Terim 20'lik yıldızı istedi G.Saray'dan sürpriz transfer! Terim 20'lik yıldızı istedi
Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in taburcu olması... Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in taburcu olması..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör