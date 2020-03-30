30 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mario Jardel'den Fatih Terim paylaşımı

Jardel'den Fatih Terim paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

'ın unutulmaz golcülerinden , corona virüsü testi pozisif çıkan ve evinde tedavi gören için paylaşımda bulundu.

Corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen 'e bir destek de 'den geldi. Sarı-kırmızılı takıma 2000 yılında Süper Kupası'nı kazandıran golü atan Brezilyalı efsane forvet, hesabından Türkçe ve Portekizce olarak paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!


"DÖNÜŞÜNÜZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

"Büyük usta, umarım yakında iyileşirsiniz. Sadece ben değil, aynı zamanda tüm taraftarları dönüşünüz için sabırsızlanıyoruz"

"CORONA VİRÜSÜ CİDDİ, EVDE KALIN"

Jardel ayrıca corona virüsüyle ilgili de uyarıda bulunup, "Şansınızı denemeyin, şansınızı denemeyin. Evde kalın. Corona virüsü ciddi. Aileniz için yapın, sizin için yapın, benim için yapın" ifadesini kullandı.


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