Mario Jardel'den Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Mario Jardel, corona virüsü testi pozisif çıkan ve evinde tedavi gören teknik direktör Fatih Terim için paylaşımda bulundu.
Corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen teknik direktör Fatih Terim'e bir destek de Mario Jardel'den geldi. Sarı-kırmızılı takıma 2000 yılında UEFA Süper Kupası'nı kazandıran golü atan Brezilyalı efsane forvet, sosyal medya hesabından Türkçe ve Portekizce olarak paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"DÖNÜŞÜNÜZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"
"Büyük usta, umarım yakında iyileşirsiniz. Sadece ben değil, aynı zamanda tüm Galatasaray taraftarları dönüşünüz için sabırsızlanıyoruz"
"CORONA VİRÜSÜ CİDDİ, EVDE KALIN"
Jardel ayrıca corona virüsüyle ilgili de uyarıda bulunup, "Şansınızı denemeyin, şansınızı denemeyin. Evde kalın. Corona virüsü ciddi. Aileniz için yapın, sizin için yapın, benim için yapın" ifadesini kullandı.
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