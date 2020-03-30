Muslera ve Patirica'dan Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, corona virüsüne karşı başlatılan mücadeleye büyük bir destek vererek bir kez daha büyük alkış topladı. Tecrübeli file bekçisi ve eşi Patirica Muslera Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulunduğu açıklandı.

Corona virüsü salgını ile mücadele etme konusunda anlamlı bir adım atan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne corona virüsünden korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, şu ifadeleri kullandı: "Fernando Muslera ve eşi Patricia Muslera, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne virüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Bu unutulmaz destekleri için tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz."

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