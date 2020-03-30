31 Mart 2020, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!
Dünyayı saran corona virüsü, Galatasaray'da da birçok isimde yapılan testler sonucu tespit edilmişti. Abdurrahim Albayrak, Albayrak'ın eşi ve Yusuf Günay'ın yanı sıra tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'de corona virüsü tanısı konulan isimlerdendi. Terim, yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken bu haber gerek sarı-kırmızılı taraftarlar gerekse spor camiası tarafında sevinçle karşılandı. İşte sosyal medyada Terim'in taburcu olması üzerine verilen tepkiler ve detaylar...
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...