31 Mart 2020, Salı

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Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!

Dünyayı saran corona virüsü, Galatasaray'da da birçok isimde yapılan testler sonucu tespit edilmişti. Abdurrahim Albayrak, Albayrak'ın eşi ve Yusuf Günay'ın yanı sıra tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'de corona virüsü tanısı konulan isimlerdendi. Terim, yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken bu haber gerek sarı-kırmızılı taraftarlar gerekse spor camiası tarafında sevinçle karşılandı. İşte sosyal medyada Terim'in taburcu olması üzerine verilen tepkiler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 08:42
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Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!

23 Mart tarihinden itibaren hastanede yatan İmparator, 14 gün süre boyunca tedbir amaçlı evde karantina altında kalacak.

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Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!

Hastaneden yapılan açıklamada "23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. DR. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle." ifadelerine yer verildi.

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Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!

İLK 4 GÜN NASILDI?
1. Gün - Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
2. Gün - Özel bir hastanede karantina altına alındı.
3. Gün - "İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.
4. Gün - Corona virüsü spor camiasından kaptığı iddia edildi.

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Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!

GÜZEL HABERLER GELDİ
5. Gün - Kızı Buse Terim, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.
6. Gün - Spor Arena'ya konuşan Rıza Çalımbay, öksürük şikayetinin bittiğini açıkladı.
7. Gün - Öksürüğü tamamen geçen Fatih Terim'e yeni bir test yapıldı.
8. Gün - Hastaneden taburcu oldu.

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Fatih Terim taburcu oldu sosyal medya yıkıldı!

Fatih Terim'in 8. günde taburcu edilmesinin ardından sosyal medyadan da birçok mesaj yağdı.

İşte o yorumlar...

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