25 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray’da Corona virüsü salgınına yakalanan Mahmut Recevik kimdir, kaç yaşında?

Mahmut Recevik corona virüsüne yakalandı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Galatasaray’da bir şok daha yaşanıyor. Abdürrahim Albayrak ve ’in ardından ’te corona virüse yakalandığını açıkladı. Galatasaray’da corona virüse yakalanan 3. Kişi Mahmut Recevik oldu. Peki, Mahmut Recevik kimdir? ?

Galatasaray'da üst üste corona virüsü şoku yaşanıyor. Abdürrahim Albayrak ve corona virüsü salgını nedeniyle hastanede karantina altına alındı. Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi olan de corona virüse yakalandığını açıkladı.

MAHMUT RECEVİK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Mahmut Recevik, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi'nde Turizm ve otelcilik bölümünü okudu. Mahmut Recevik yaklaşık 10 yıl Çırağan Palace Kompinsli Otelinde çeşitli görevlerde yer aldı. Recevik, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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