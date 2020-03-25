Galatasaray’da Corona virüsü salgınına yakalanan Mahmut Recevik kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray’da bir şok daha yaşanıyor. Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim’in ardından Mahmut Recevik’te corona virüse yakalandığını açıkladı. Galatasaray’da corona virüse yakalanan 3. Kişi Mahmut Recevik oldu. Peki, Mahmut Recevik kimdir? Kaç yaşında?
Galatasaray'da üst üste corona virüsü şoku yaşanıyor. Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim corona virüsü salgını nedeniyle hastanede karantina altına alındı. Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi olan Mahmut Recevik de corona virüse yakalandığını açıkladı.
MAHMUT RECEVİK KİMDİR?
1958 yılında dünyaya gelen Mahmut Recevik, Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi'nde Turizm ve otelcilik bölümünü okudu. Mahmut Recevik yaklaşık 10 yıl Çırağan Palace Kompinsli Otelinde çeşitli görevlerde yer aldı. Recevik, İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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