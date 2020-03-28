Galatasaray'da Fernando Muslera ve Radamel Falcao'dan 'dön' çağrısına yanıt!

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını sebebiyle spor faaliyetleri durdurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından kimi futbolcular ülkesine dönerken, kimi futbolcular da top koşturduğu ülkesinde kalmak istedi. Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera ve Radamel Falcao'nun aileleri de yıldız futbolculara "Yanımıza dönün" çağrısı yaptı. Galatasaray'ın kaptanı ve yıldız golcüsü ise ailelerine Türkiye'nin güvenli olduğunu ifade etti ve burada kalacaklarını aktardı.

Galatasaray şu ana kadar corona kabusunu en fazla hisseden kulüp durumunda... Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda yetkili mercilerin ülke genelinde aldığı önlemler sonrası panik havası yok.

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'un iki uluslararası yıldızı Falcao ve Muslera'nın ailelerinin de gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiği hatta iki futbolcuya "Yanımıza dönün" çağrısı yaptığı belirlendi.

Ancak hem Falcao'nun hem de Muslera'nın ailelerine, "Bizi sakın merak etmeyin. Çok iyiyiz. Burada bütün önlemler alındı. Türkiye şu anda çok güvenli" yanıtını verdiği öğrenildi.

HİÇBİRİNDEN TALEP GELMEDİ

Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir yabancı futbolcudan yönetime "Evime dönmek istiyorum" diye bir talep gelmedi... Sarı- Kırmızılılar evlerinde bireysel çalışma programına devam ediyor.

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