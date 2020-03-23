Marcao’ya uyarı: Sakın gitme

Galatasaray'da yabancı oyuncuların çoğu Türkiye'de kalmak isterken bazıları ise ailelerinin yanına gitmek istiyor. Bunlardan birisi de Marcao...

Galatasaray'da yabancı oyuncuların çoğu Türkiye'de kalmak isterken bazıları ise ailelerinin yanına gitmek istiyor. Bunlardan birisi de Marcao... Genç futbolcuya "Mutlaka İstanbul'da kalmalısın" tavsiyesi yapıldı. Ayrıca ayrılması halinde 14 gün boyunca karantinada kalacağı hatırlatıldı ve vazgeçirildi.

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