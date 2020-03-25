25 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'den mesaj

Fatih Terim'den ilk mesaj
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından corona virüsü testi pozitif çıkan , futbolcularına mesaj gönderdi.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü , özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

Fatih Terim, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

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TERİM'İN KALDIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA

Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden ilk açıklama gelmiş sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

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