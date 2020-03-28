28 Mart 2020, Cumartesi

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal: Corona virüsü testim pozitif

G.Saraylı o isim açıkladı! Corona virüsü testim pozitif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

'da ikinci başkan , başkan yardımcısı ve teknik direktör 'de pozitif çıkmış ve bu 3 ismin tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte diğer başkan yardımcısı da önemli bir noktaya değinirken, "Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı’ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü." dedi.

Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi.

Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre, 'da 2. başkan ve teknik direktör 'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından dün de başkan yardımcısı 'ın koronovirüse yakalandığı belirtildi.

Bu üçlünün ortak özelliği; 16 Mart'ta, Beşiktaş derbisinin ardından Stadı'ndaki toplantıda yer almalarıydı.

Başkan 'in odasında, yaklaşık 1.5 saat süren toplantı, klimalı bir ortamda gerçekleşmişti. Bu görüşmede, başkan yardımcısı da yer aldı. Mustafa Cengiz, sadece Sağlık Bakanlığı'nın testine girmiş ve negatif çıkmıştı.

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması! "Son durumları..."

Kaan Kançal şöyle devam etti:

"O toplantının ardından Abdurrahim Albayrak, ve Fatih Terim ile birlikte asansöre kadar yürüdük. Bundan sonrası zaten bilinen süreç. Önce Albayrak, ardından Fatih hoca, şimdi de Yusuf Günay... Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü."

Kendisinin testinin de özel hastanede pozitif çıktığını ancak tomografisinde bir kitle saptandığını dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Semptomlardan biri olan baş ağrısı da görülünce Sağlık Bakanlığı'nın testini de yapılmasını uygun gördüler. Ben de sonucu bekliyorum" diye konuştu.

G.Saray'da bir corona virüsü vakası daha! haberin devamı

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