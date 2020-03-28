28 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da ilk hedef Mario Lemina

Aslan'ın transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon Euro önerecek. da Galatasaray’a yardımcı olacak.

Sarı-kırmızılıların koronavirüs sebebiyle futbola verilen arada hem bu sezonun kalanıyla ilgili çalışmalarını netleştirmeye çalışırken diğer taraftan geleceğin kadrosunu inşa etmeye de başladı. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Cimbom'un öncelikli isteği kadrosunda memnun olduğu kiralık oyuncuların bonservisini almak. Bunların başında da geliyor. Gabonlu orta saha, hem oyunu hem de kulübe olan aidiyetiyle sarıkırmızılıların gönüllerini feth etmiş durumda.

TERİM ALALIM DEDİ

'da teknik direktör , koronavirüs öncesi yönetimle yaptığı toplantıda Mario Lemina'nın alınmasını istedi. Yönetim de 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Futbolcunun sakatlık problemi olduğu için sarı-kırmızılılar, İngilizlerin istediği 10 milyon euro'luk rakamları gerçekçi bulmuyor. Cimbom bu için 6 milyon euro önerecek. G.Saray'da kalmak isteyen Lemina da transferi için yardım edecek.

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