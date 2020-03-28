Galatasaray'da ilk hedef Mario Lemina
Galatasaray hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon Euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray’a yardımcı olacak.
Sarı-kırmızılıların koronavirüs sebebiyle futbola verilen arada hem bu sezonun kalanıyla ilgili çalışmalarını netleştirmeye çalışırken diğer taraftan geleceğin kadrosunu inşa etmeye de başladı. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Cimbom'un öncelikli isteği kadrosunda memnun olduğu kiralık oyuncuların bonservisini almak. Bunların başında da Mario Lemina geliyor. Gabonlu orta saha, hem oyunu hem de kulübe olan aidiyetiyle sarıkırmızılıların gönüllerini feth etmiş durumda.
TERİM ALALIM DEDİ
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, koronavirüs öncesi yönetimle yaptığı toplantıda Mario Lemina'nın alınmasını istedi. Yönetim de 26 yaşındaki futbolcunun bonservis pazarlıkları için Southampton ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Futbolcunun sakatlık problemi olduğu için sarı-kırmızılılar, İngilizlerin istediği 10 milyon euro'luk rakamları gerçekçi bulmuyor. Cimbom bu transfer için 6 milyon euro önerecek. G.Saray'da kalmak isteyen Lemina da transferi için yardım edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...