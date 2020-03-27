27 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika! Fatih Terim'in kızından yeni açıklama! "Babamın durumu..."

Buse Terim'den yeni açıklama! Babamın durumu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Fatih Terim'in kızı Bahçekapılı, babasının son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... Son dakika corona virüsü haberleri

Buse Terim Bahçekapılı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için dahai iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler."

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