Son dakika! Fatih Terim'in kızından yeni açıklama! "Babamın durumu..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... Son dakika corona virüsü haberleri

Buse Terim Bahçekapılı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için dahai iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler."

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