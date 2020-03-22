22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Sofiane Feghouli birçok ismi geride bıraktı

Birçok ismi geride bıraktı! G.Saraylı yıldız...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

'ın Cezayirli yıldızı , Cimbom'da gösterdiği performansla daha önce sarı-kırmızılı ekibin forma giymiş birçok ismi geride bıraktı.

'a 2017 yazında imza atan , sarı-kırmızılı takımda zaman zaman inişli çıkışlı performans göstermişti. Feghouli, özellikle ligin ikinci yarısında form tuttuğu ve sarı-kırmızılılara yaptığı katkılarla adından söz ettirmişti. Ajansspor'un haberine göre; Aslan'a 26 gollük katkı sağlayan deneyimli yıldız, birçok efsane ismi de geride bıraktı. , , , Keita gibi isimler gol sayısında Feghouli'nin arkasında kaldı.

Galatasaray'da transfere yaş sınırı

21 MAÇ, 5 GOL VE 2 ASİST

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 'de 21 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 2'sini ilk yarıda, 3'ünü ise 2. yarıda buldu. Galatasaray Teknik Direktörü 'in en güvendiği isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli, bu sezon görev yaptığı 21 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de sahaya çıkarken, 13'ünde 90 dakika mücadele etti.

KİM KAÇ GOL ATTI?

Sasha Iliç: 25
Drogba: 20
Adrian Ilie: 20
Felipe Melo: 18
Elmander: 17
: 16
Keita: 10

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