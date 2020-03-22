Galatasaray'da Sofiane Feghouli birçok ismi geride bıraktı

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Cimbom'da gösterdiği performansla daha önce sarı-kırmızılı ekibin forma giymiş birçok ismi geride bıraktı.

Galatasaray'a 2017 yazında imza atan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımda zaman zaman inişli çıkışlı performans göstermişti. Feghouli, özellikle ligin ikinci yarısında form tuttuğu ve sarı-kırmızılılara yaptığı katkılarla adından söz ettirmişti. Ajansspor'un haberine göre; Aslan'a 26 gollük katkı sağlayan deneyimli yıldız, birçok efsane ismi de geride bıraktı. Elmander, Drogba, Felipe Melo, Keita gibi isimler gol sayısında Feghouli'nin arkasında kaldı.

21 MAÇ, 5 GOL VE 2 ASİST

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de 21 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 2'sini ilk yarıda, 3'ünü ise 2. yarıda buldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en güvendiği isimler arasında yer alan Sofiane Feghouli, bu sezon görev yaptığı 21 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de sahaya çıkarken, 13'ünde 90 dakika mücadele etti.

KİM KAÇ GOL ATTI?

Sasha Iliç: 25

Drogba: 20

Adrian Ilie: 20

Felipe Melo: 18

Elmander: 17

Lincoln: 16

Keita: 10

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