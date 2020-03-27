27 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika! Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay...

G.Saray'da bir corona virüsü vakası daha!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

'da ikinci başkan ve teknik direktör 'de testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu iki isimden sonra test yaptıran başkan yardımcısı 'ın da corona virüsü testi pozitif çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın 'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

YUSUF GÜNAY DA DOĞRULADI

Yusuf Günay da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Terim'den sonra bir corona virüsü haberi daha! haberin devamı

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