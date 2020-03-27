Son dakika! Galatasaray'da bir corona virüsü vakası daha! Yusuf Günay...

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu iki isimden sonra test yaptıran başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da corona virüsü testi pozitif çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

YUSUF GÜNAY DA DOĞRULADI

Yusuf Günay da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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