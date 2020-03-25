Fatih Terim'den yeni açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen Fatih Terim sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

DİĞER