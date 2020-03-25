25 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den yeni açıklama geldi

Fatih Terim'den yeni açıklama geldi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son dakika haberine göre, 'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

yaptığı açıklamada, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması haberin devamı

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