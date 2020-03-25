Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e duygusal mesaj: Elini kalbine koy hocam, biz oradayız...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü testinin potizif olduğunu açıklamıştı. Bu üzücü haber sonrası Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'e duygusal bir video hazırladı. Terim'e yanında olduklarını hatırlatan taraftarlar, "Elini kalbine koy hocam, biz oradayız..." notuyla mesaj gönderdi.

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise bu görüntüleri sosyal medyadan böyle yanıtladı:

"Cok guzel olmus ellerinize saglik, simdi gonderdim arkasinada kendi videomu ekleyerek "senin evlatlarin yanliz bizler degiliz babam, elini kalbine koy biz oradayiz" yazdim"