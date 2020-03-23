Galatasaray'da Fatih Terim'den ev ödevi! İşte yapılacaklar listesi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eve kapanan oyunculara haftalık bir video programı yolladı. Sarı-kırmızılı takım, formlarını koruyabilmek için en az 90 dakika çalışacak. İşte Galatasaray'da yapılacaklar listesi...

Galatasaraylı oyuncular, Kovid-19 tehlikesi nedeniyle liglere verilen arada boş durmayacak ve özel antrenman programı uygulayacak. Teknik direktör Fatih Terim bunun için uzmanlarla birlikte yapılacak listesi hazırladı. Sporcular programı fonksiyonel egzersiz ekipmanları ve vücut ağırlıkları olan foam roller-miniband-resistance band-kettlebell-medicine ball ve vücut ağırlıkları ile uygulayacaklar. Her gün yaklaşık 90 dakika idman yapacaklar.



İŞTE YAPILACAKLAR LİSTESİ:

Evlerinde kalan futbolculara her hafta bir video programı gönderilecek.

Program sayesinde oyuncuların mevcut performansları ve motorik özellikleri korunacak.

İdman programının genel içeriği ise core antrenmanı, koruyucu egzersizler, genel ve özel kuvvet antrenmanı, dayanıklılık antrenmanı olarak belirlendi.

GALATASARAY VİRÜS İLE NASIL MÜCADELE ETTİ:

Oyuncular ve ailelerine dezenfekte dağıtımı yapıldı.

Corona virüs tehlikesinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sağlık testleri yapıldı.

Beşiktaş maçından sonra oyuncular eve gönderildi. İdman yapılmadı.

Yurt içi ve dışı seyahatleri kesinlikle yasakladı.

BESLENME NASIL OLACAK?

Galatasaray, performansları düşmemesi için evde çalışmalarını sürdüren oyuncular için bir beslenme programı da belirlendi. Oyuncuların biyokimyasal parametreleri ve antropometrik ölçümlerine göre; bağışık sistemlerini destekleyen bir liste hazırlandı.



YASAĞA TAKILDI

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak gibi Fatih Terim de 65 yaş sınırının üzerinde bulunuyor. 4 Eylül 1953 doğumlu olan tecrübeli çalıştırıcı şu an 66 yaşında ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı dışarı çıkma yasağına takılmış durumda...

SAĞLIK GRUBU KURULDU

Galatasaraylı futbolcuların gözü kulağı kulüp doktoru Yener İnce'nin oluşturduğu whatsapp grubunda… İnce, gelişmelerle ilgili buradan sürekli bilgi aktarırken oyunculardan gelen soruları da yanıtlıyor.



İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Corona virüs konusunda oldukça titiz davranan Galatasaray yönetimi yerli-yabancı ayrımı yapmadan tüm futbolcuların evlerini dezenfekte etti. Ayrıca ihtiyaçlarını karşılamak için bir de ekip görevlendirildi.

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