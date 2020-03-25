Son Dakika! Fatih Terim'in son durumunu kızı Buse Terim Bahçekapılı açıkladı

Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Abdürrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in de corona virüsü salgınına yakalanmış olması camiada paniğe sebep oldu. Fatih Terim'in son durumunu kızı Buse Terim Bahçekapılı aktardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) Türkiye'yi de etkiledi. Özellikle spor camiası salgından en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Galatasaray'da da corona virüsü paniği yaşanıyor. Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de corona virüsü testi pozitif çıktı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

FATİH TERİM'İN DURUMU DÜN İLE AYNI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

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