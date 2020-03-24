24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika! Hastaneden açıklama var! İşte Fatih Terim'in son durumu

Hastaneden açıklama var! İşte Terim'in son durumu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

testi pozitif çıkan Teknik Direktörü 'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır." denildi. Son dakika corona virüsü haberleri

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu 'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

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