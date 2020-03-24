24 Mart 2020, Salı
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Son dakika! Hastaneden açıklama var! İşte Fatih Terim'in son durumu
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır." denildi. Son dakika corona virüsü haberleri
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
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