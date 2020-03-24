24 Mart 2020, Salı

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Avrupa basını Fatih Terim'i böyle gördü! Corona virüsü...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, resmi sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi sürecine başladığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktörün yaptığı bu açıklama sonrası binlerce destek mesajı gelirken, Avrupa basını da Fatih Terim'i unutmadı. İşte detaylar... | Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:36
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Avrupa basını Fatih Terim'i böyle gördü! Corona virüsü...

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ve eşinin corona virüse yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de testin pozitif çıktığını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaparak iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

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Avrupa basını Fatih Terim'i böyle gördü! Corona virüsü...

Deneyimli antrenöre her kesimden geçmiş olsun mesajları yağdı. Avrupa basını da sarı-kırmızılıların başarılı teknik adamının bu duyurusunu manşetlerine taşıdı. İşte yabancı kaynaklar Fatih Terim'i böyle duyurdular...

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Avrupa basını Fatih Terim'i böyle gördü! Corona virüsü...

DAILY MAIL

"Galatasaray'ın 66 yaşındaki teknik direktörü, corona virüs testinin pozitif olduğunu söyledi ama ısrar etti: Hastanede emin ellerdeyim!"

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Avrupa basını Fatih Terim'i böyle gördü! Corona virüsü...

L'EQUIPE

"Galatasaray: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıktı"

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Avrupa basını Fatih Terim'i böyle gördü! Corona virüsü...

MARCA

"Fatih Terim, testin pozitif çıktığını doğruladı: Hastanede emin ellerdeyim"

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