Avrupa basını Fatih Terim'i böyle gördü! Corona virüsü...

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ve eşinin corona virüse yakalanmasının ardından teknik direktör Fatih Terim de testin pozitif çıktığını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaparak iyi olduğunu da sözlerine ekledi.