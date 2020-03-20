Kaan Ayhan hamlesi
Şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray bir yanda da transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Düsseldorf forması giyen milli oyuncunun peşine düştü.
Galatasaray her şeye rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper için Alman takımı ile masaya oturulması planlanıyor. Kaan Ayhan'ın transferi için İngiliz ekiplerinin radarındaki Luyindama gözden çıkarılacak. Artık fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara başlayan Luyindama için Wolves ve Aston Villa'nın teklifte bulunacağı öne sürülmüştü. Yine Luyindama ile ilgili sezon sonunda 12 milyon euro'luk bir teklifin de sunulacağı iddia edilmişti.
24 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bundesliga'da 24 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 gol, 3 asistlik bir katkı da yaptı. 31 Ağustos 2016 tarihinde Schalke'den 500 bin euro'ya Düsseldorf'a transfer olmuştu. Almanya doğumlu oyuncunun şu anki market değeri 9 milyon euro...
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