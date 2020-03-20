20 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Kaan Ayhan hamlesi

Defansa takviye! G.Saray milli yıldızın peşine düştü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Şampiyonluk yolunda ilerleyen bir yanda da çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Düsseldorf forması giyen milli oyuncunun peşine düştü.

her şeye rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin forması giyen 'ı gündemine aldı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper için Alman takımı ile masaya oturulması planlanıyor. Kaan Ayhan'ın transferi için İngiliz ekiplerinin radarındaki Luyindama gözden çıkarılacak. Artık fizyoterapistler eşliğinde çalışmalara başlayan Luyindama için Wolves ve 'nın teklifte bulunacağı öne sürülmüştü. Yine Luyindama ile ilgili sezon sonunda 12 milyon euro'luk bir teklifin de sunulacağı iddia edilmişti.

G.Saray'a büyük piyango! 25 milyon Euro... haberin devamı

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bundesliga'da 24 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 2 gol, 3 asistlik bir katkı da yaptı. 31 Ağustos 2016 tarihinde 'den 500 bin euro'ya Düsseldorf'a transfer olmuştu. doğumlu oyuncunun şu anki market değeri 9 milyon euro...

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