25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Bir dönem 'da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu , corona virüsüne yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı ve teknik direktör için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


Muriqi'den Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı haberin devamı

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