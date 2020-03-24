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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig ekipleri ise tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 00:18
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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Terim'in corona virüsüne yakalanması futbol dünyası tarafından üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig kulüpleri de peş peşe gönderdiği mesajlarla Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundular. İşte kulüplerin yaptığı o paylaşımlar...

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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

BEŞİKTAŞ

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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

TRABZONSPOR

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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

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