24 Mart 2020, Salı
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Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig ekipleri ise tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte o paylaşımlar...
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