23 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a gençlik aşısı

Galatasaray'a gençlik aşısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Aslan, Terim’in işaret ettiği gibi gençlere yönelmeye devam ediyor. Listede Evander, Wilson, Govea ve va r

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bundan sonra transferde geleceğe yatırım yapacağız" demiş ve devre arasında Saracchi ve Onyekuru gibi isimler edilmişti. Sarı- Kırmızılılar'ın sezon sonun transfer planı netleşti. Listede yine birbirinden yetenekli yıldızlar var...

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR

Sarı-kırmızılılar'ın transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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3 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ön libero için düşünülen isim ise Zulte Waragem'de forma giyen 24 yaşındaki Omar Govea. Genç yıldız bu sezon 21 maçta oynadı... 3 gole katkı verdi, 3 kez de milli formayı giydi…

EVANDER TAM İSABET

10 numara için aday Midtjylland'lı Evander. 21 yaşındaki yıldız bu sezon Norveç ekibinde 22 maçta 15 gole katkı yaptı. Cimbom'un forvet adayı ise Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı .

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