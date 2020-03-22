22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Özhan Canaydın için anma mesajı

Galatasaray'dan Özhan Canaydın için anma mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Kulübü, vefatının 10. yıl dönümünde eski başkanlarından için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

", spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen; saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm camiasının sevgisini kazanırken, temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanan ender yöneticilerden biriydi. Galatasaray'ımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."


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