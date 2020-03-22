Galatasaray'dan Özhan Canaydın için anma mesajı
Galatasaray Kulübü, vefatının 10. yıl dönümünde eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Özhan Canaydın, spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen; saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm Galatasaray camiasının sevgisini kazanırken, temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanan ender yöneticilerden biriydi. Galatasaray'ımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."
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