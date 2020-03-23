23 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'da sürdüren Bafetimbi Gomis, Marsilya'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu süreç ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 01:03
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Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!

Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilal'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Gomis, Galatasaray'a transferiyle alakalı flaş bir itirafta bulundu.

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!

Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olduğuna pişmanlık duymadığını söyleyen ifade eden Fransız golcü, "Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım.

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!

Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim" dedi.

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!

Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim.

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!

İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum. Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya (Kostas Mitroglou) da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler." ifadelerini kullandı.

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