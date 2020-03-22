23 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a transfer piyangosu! 15 milyon euro...

Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Menajerlerin sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.

G.Saray'a transfer piyangosu! 15 milyon euro...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

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