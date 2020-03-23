23 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Devlerin gözdesi virüse yakalandı

Devlerin gözdesi virüse yakalandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan , koronavirüse yakalandı.

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan , koronavirüse yakalandı. Çik ekibi Shandong Luneng'te forma giyen 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun ülkeye girişi sırasında yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fellaini, koronavirüs salgınının başladığı Çin'de testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.
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