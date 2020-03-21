21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Shaqiri bombası!

Transfer bombasını patlatıyor! Terim'in ilk hedefi o isim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Cimbom, sadece değil, Avrupa Kupaları için de iddialı bir takım kurmayı hedefliyor. Gündemdeki isimlerden biri de Aslan'ın eski göz ağrısı 'lu Shaqiri...

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan , Avrupa Kupaları'nda arzuladığı başarıları yakalayamamıştı. Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle sadece video konferans yoluyla çalışmaları yürütülüyor. Ancak Aslan'ın hedefindeki ismin 'da istediği süreleri alamayan olduğu öğrenildi. Cimbom, İsviçreli yıldızı önceki transfer dönemlerinde de istemişti.

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KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray, kariyerini Liverpool'da sürdüren Xherdan Shaqiri için İngiliz ekibine kiralama formülü götürecek. Bonservis bedeli 20 milyon euro'ya yakın olan 28 yaşındaki oyuncu için hayat şartları normal hale geldiğinde görüşmeler de başlayacak.

Xherdan Xhaqiri bu sezon 'de 6 maçta 178 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 dakika oynadı. Shaqiri'nin de kariyerinin bu bölümünde yeni bir maceraya hazır olduğu biliniyor. onu takımında görmek istiyor.

KAYNAK İÇERİDEN

Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için kaynağı kendi içinden oluşturacak. Cimbom'un taraftarla yıldızı uzun süredir barışmayan Younes Belhanda veya Sofiane Feghouli'den en azından birini satması bekleniyor. Buradan gelecek paranın bir bölümü de İsviçreli yıldızın transferine ayrılacak.

Galatasaray: Sosyal mesafeni koru! haberin devamı

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