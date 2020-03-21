21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray: Sosyal mesafeni koru!

Galatasaray: Sosyal mesafeni koru!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2020

Sarı-kırmızılılar, koronavirüse karşı sosyal farkındalığı artırmak için resmi hesaplarını da bir süredir kullanıyor. Galatasaray son olarak en çok kullanılan uygulamalardan Twitter hesabında kulüp isminin yanına "Sosyal mesafeni koru!" cümlesini etkiledi. böylece 9.1 milyonluk takipçisine en kısa yoldan ulaşmış oluyor.

Sarı-kırmızılılar, koronavirüse karşı sosyal farkındalığı artırmak için resmi hesaplarını da bir süredir kullanıyor. Galatasaray son olarak en çok kullanılan uygulamalardan Twitter hesabında kulüp isminin yanına "Sosyal mesafeni koru!" cümlesini etkiledi. böylece 9.1 milyonluk takipçisine en kısa yoldan ulaşmış oluyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı... Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı...
Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması Mustafa Cengiz'den flaş play-off açıklaması
Yıldız isim açıkladı! Sezon sonu gidebilirim Yıldız isim açıkladı! "Sezon sonu gidebilirim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör