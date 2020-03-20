20 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da genel kurul toplantısı ertelendi

Galatasaray'dan açıklama geldi! Resmen ertelendi
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

, bu ay planladığı genel kurul toplantısını koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 'deki spor müsabakaları ertelenmişti. da bu ay yapmayı planladığı genel kurul toplantısını erteleme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge uyarınca, derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının, geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Galatasaray'dan erteleme ile ilgili açıklama haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan erteleme ile ilgili açıklama Galatasaray'dan erteleme ile ilgili açıklama
Tüm Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı Tüm Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
Devletimiz yine çok doğru bir karar aldı "Devletimiz yine çok doğru bir karar aldı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör