20 Mart 2020, Cuma
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Galatasaray'da genel kurul toplantısı ertelendi
Galatasaray, bu ay planladığı genel kurul toplantısını koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ertelendiğini açıkladı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'deki spor müsabakaları ertelenmişti. Galatasaray da bu ay yapmayı planladığı genel kurul toplantısını erteleme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge uyarınca, derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının, geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.
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