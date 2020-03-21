Onyekuru: Kalmak istiyorum

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru kariyerini İstanbul'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru kariyerini İstanbul'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.

Onyekuru "Monaco'ya gittiğimde üzülmüştüm. Yeniden istediğim yerdeyim. Uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu bu sezon da şampiyon olmak istediklerini belirtip sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Onyekuru "Şu anda koronavirüs sebebiyle futbol yok. Umarım herkes sağlıklı şekilde normal hayatına döner.

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