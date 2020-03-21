21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Onyekuru: Kalmak istiyorum

Onyekuru'dan yönetime mesaj!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru kariyerini İstanbul'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da 'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru kariyerini İstanbul'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da 'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.

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Onyekuru "Monaco'ya gittiğimde üzülmüştüm. Yeniden istediğim yerdeyim. Uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu bu sezon da şampiyon olmak istediklerini belirtip sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Onyekuru "Şu anda koronavirüs sebebiyle futbol yok. Umarım herkes sağlıklı şekilde normal hayatına döner.

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