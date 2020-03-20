Galatasaray'da Mariano'dan ayrılık açıklaması
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, Brezilya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız isim "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonu biteceğini belirten Mariano, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı ama tabi corona virüsü nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Brezilya'daki kulüp önceliğine de değinen tecrübeli sağ bek, "Önceliğim yok. Elbette yetiştiğim kulüp Guarani'ye sempati duyuyorum. Fluminense ile de 2009'da küme düşmekten kurtulup yeni bir hikaye yazmıştık. 2010'da Brezilya şampiyonluğuna ulaştık. Bu kulüplere sevgim var ama önceliğim bulunmuyor" dedi.
Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü de belirten Mariano, "Rafinha gelmeden önce bir teklif aldım. Flamengo'dan biri benimle temasa geçti. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de, 'Sorun değil, Türkiye'de mutluyum' dedim" ifadelerini kullandı.
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