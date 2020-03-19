19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel planı suya düştü! Tam 5 milyon Euro...

Planlar suya düştü! Tam 5 milyon Euro...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () milli takımda oynamak için 'dan ülkesinin takımı Ajax'a giden , turnuvanın ertelenmesiyle birlikte planlar suya düştü. Sarı-kırmızılı ekip de turnuvada iyi bir performans göstermesi halinde Hollandalı futbolcuyu Çin-Katar gibi ülkelere satıp bonservis kazanmayı hedefliyordu.

Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan yedek kalacak 'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de 'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Sabah'ın haberine göre; Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu.

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YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı. Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu kalan 2 yıl için sarı-kırmızılı ekipten net 5 milyon Euro kazanacak.

5 GOL 1 ASİST

'de 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asist kaydeden Babel, devre arasında gittiği Ajax'ta 5 karşılaşmada 386 dakika görev yaptı. Gol ya da asisti yok.

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