Galatasaray'da hedef yeniden 8'de 8
Son iki sezon şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmayan Galatasaray, apoletini korumanın peşinde... 8 maçlık serisi sona eren Cimbom, kalan tüm maçlarını kazanıp mutlu sona ulaşmayı planlıyor.
Ligin ilk devresini 7. sırada ve zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında yakaladıkları ivmeyle puan farkını 3'e kadar düşürdü. Ligde oynadığı 8 maçı kazanmasının ardından yeniden potaya giren Cimbom son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Şimdi liglerin bitmesine 8 maç kalırken sarıkırmızılılar bir kez daha 8'de 8 yapıp bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor.
24 PUANDAN FİRE VERMEYECEK
Geçtiğimiz yıl sezonun ilk yarısını liderin 8 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısındaki çıkışıyla 22. kez lig kupasını müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine kalan 8 haftada hanesine yazdıracağı 24 puanla şampiyonluk ipini yine göğüslemeyi amaçlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...