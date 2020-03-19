19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef yeniden 8'de 8

Aslan'da hedef yeniden 8'de 8
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Son iki sezon şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmayan , apoletini korumanın peşinde... 8 maçlık serisi sona eren , kalan tüm maçlarını kazanıp mutlu sona ulaşmayı planlıyor.

Ligin ilk devresini 7. sırada ve zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında yakaladıkları ivmeyle puan farkını 3'e kadar düşürdü. Ligde oynadığı 8 maçı kazanmasının ardından yeniden potaya giren son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Şimdi liglerin bitmesine 8 maç kalırken sarıkırmızılılar bir kez daha 8'de 8 yapıp bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor.

24 PUANDAN FİRE VERMEYECEK

Geçtiğimiz yıl sezonun ilk yarısını liderin 8 puan gerisinde tamamlayan , sezonun ikinci yarısındaki çıkışıyla 22. kez lig kupasını müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine kalan 8 haftada hanesine yazdıracağı 24 puanla şampiyonluk ipini yine göğüslemeyi amaçlıyor.

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