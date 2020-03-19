19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!

Fatih Terim'den flaş Emre Akbaba kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Sakatlığının ardından lige hızlı bir giriş yapan ancak son dönemde yedek oturan yıldız futbolcu, karşısında takımdaki yerini alacak. Emre, Ömer‘in sakatlığı, ’nın formsuz olduğu dönemde itici güç olacak.

'in ikinci devresine hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekilen Emre Akbaba, maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönüyor. Sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Emre'nin ara transfer döneminde lisansı çıkartılmıştı. Sahalara fırtına gibi bir başlangıç yapmış, 2'si ligde 4 gol atma başarısı göstermişti. 27 yaşındaki futbolcu, 27. haftada oynanan derbisi ile birlikte yedek kulübesinde oturmaya başladı.

Yıldız futbolcu, son 4 lig maçında ise teknik direktör tarafından tercih edilmedi ve sadece 33 dakika süre alabildi. 'ın elinde oluşan kırık sebebiyle operasyon geçirmesi ve Younes 'nın formsuz olması sebebiyle Çaykur deplasmanında Emre Akbaba orta sahada görev yapacak. Emre'nin orta sahada partnerleri ise Michael Seri ve Mario Lemina olacak. Yedek oturmaktan hiçbir zaman şikayet etmeyen sarı-kırmızılı futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte kendini yeniden ispat etmeyi hedefliyor.

RİZE TESADÜFÜ

Emre geçtiğimiz yıl Rize maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akkaba, yine ekibiyle oynanan kupa maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Şimdi yine bir Rize maçı var ve Emre yeniden sahne alacak.

Bugün yapılacaktı ama... İptal edildi! haberin devamı

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