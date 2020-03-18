18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Şener Özbayraklı sezon sonu gidiyor

Hayal kırıklığı yaratmıştı! Sezon sonu yollar ayrılıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2020

'ın yaz döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu ile sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.

ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak 'a imza atan , sarı-kırmızılılarda geçirdiği sakatlıklardan dolayı sadece 5 maçta forma giyebildi.

Takvim'de yer alan habere göre 'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

Kariyerine Arsinspor altyapısında başlayan Şener Özbayraklı, 2015 yılında Bursaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye olmuştu. Milli futbolcu, sezon başında da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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