Galatasaray'da Şener Özbayraklı sezon sonu gidiyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılılarda geçirdiği sakatlıklardan dolayı sadece 5 maçta forma giyebildi.

Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

Kariyerine Arsinspor altyapısında başlayan Şener Özbayraklı, 2015 yılında Bursaspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sezon başında da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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