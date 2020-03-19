Galatasaray'a büyük piyango! 25 milyon Euro...

Galatasaray'a büyük piyango vurdu... FFP kıskacında olan sarı-kırmızılı ekip bilindiği gibi sattığı kadar almak zorunda. Bu kapsamda Cimbom'un 2 ismine toplam 25 milyon Euro'luk teklif geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; menajerlerin Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.

LUYINDAMA'YA ADA KANCASI

Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

MARCAO'YA 3 TALİP

Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon Euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.

DIAGNE'YE KANCA

Galatasaray'ın Brugge'ye kiralık olarak verdiği Diagne'ye İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest'in talip olduğu öğrenildi. Nottingham'ın Premier Lig'e çıkması durumunda teklif yapacağı öne sürüldü.

DİĞER