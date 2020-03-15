Galatasaray'da Muslera faktörü

Galatasaray ligde takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 25 haftada sadece 20 gol yedi.

Bu istatistikte Fernando Muslera'nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor.

YENİ HEDEF 3'TE 3

10 puan geride girdiği devre arası kampında takımı "Kadıköy'e kadar 5'te 5 yapmalıyız" diye motive eden ve istediği sonucu alan Fatih Terim yeni hedefi belirledi: 3'te 3. Terim, Beşiktaş, Rize (D) ve Gaziantep maçlarından galibiyetle ayrılarak Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarına güçlü bir şekilde çıkmayı amaçlıyor.

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