15 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera faktörü

Galatasaray'da Muslera faktörü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2020

ligde takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 25 haftada sadece 20 gol yedi.

Bu istatistikte 'nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor.

YENİ HEDEF 3'TE 3

10 puan geride girdiği devre arası kampında takımı "'e kadar 5'te 5 yapmalıyız" diye motive eden ve istediği sonucu alan yeni hedefi belirledi: 3'te 3. Terim, , (D) ve maçlarından galibiyetle ayrılarak ve karşılaşmalarına güçlü bir şekilde çıkmayı amaçlıyor.

Falcao'nun sıradaki hedefi Beşiktaş! haberin devamı

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