19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray antrenmanı iptal etti!

G.Saray'da idman iptal edildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

ekiplerinden 'da antrenman iptal edildi. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular evlerine gönderildi.

'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Florya'da, teknik heyet ve oyuncular yapılması planlanan antrenmanını gerçekleştirmedi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugün yapılması gereken antrenmanı iptal etti ve Sarı-kırmızılı futbolcular evlerine geri döndü.

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