18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da şok gelişme! İptal edildi

Bugün yapılacaktı ama... İptal edildi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Tüm Türkiye’nin ve ’in gözü Cumhurbaşkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da yer alacağı 15 bakanın ile yapacağı görüşmede. Fatih Terim, ’in 26. haftasında yapılan Beşiktaş maçından sonraki ilk antrenmanı, liglerin ertelenme ihtimaline karşı önce akşam saatlerine aldı ardından antrenmanı iptal etti.

'in ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan , tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisinde rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 23 puan toplayan sarı-kırmızılı ekipte, deneyimli teknik adam , futbolcularına 2 gün izin vermişti.

GÖZLER TOPLANTIDA

Derbi dönüşü bugün yeşil sahalara dönecek olan Galatasaray'da antrenman saatinde değişikliğe gidildi. Fatih Terim'in bu kararının ardında bugün devletin zirvesinde yapılacak toplantının olduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için oluşturulan ile Cumhurbaşkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra 15 bakanın da yer alacağı bir toplantı yapılacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, toplantı sonrası liglerin ertelenme ihtimaline karşı antrenmanı akşam saatlerine çekti. Eğer kararda bir değişiklik olmazsa Fatih Terim öğrencileriyle birlikte idmanı 17:00'de yapacaktı. Ancak gelen son bilgilere göre idmanın iptal edildiği öğrenildi.

SÜPER LİG'İN SEYİRCİSİZ OYNANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

TFF, dün yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından liglerin Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. UEFA, 55 kulüp yetkilisi ile yaptığı telekonferans sonucunda EURO 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ertelediğini açıkladı.

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