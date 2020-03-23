24 Mart 2020, Salı

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Galatasaray ve Beşiktaş'ta risk altındaki oyuncular kimler? İşte yanıtı

Galatasaray ve Beşiktaş'ta kimler risk altında? İşte cevabı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'da Abdurrahim Albayrak ve 'in corona virüsüne yakalanmasının ardından Beşiktaş yönetimi acil duruma geçti. Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide rakibiyle karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatı doğrultusuyla corona virüsü testinden geçme kararı aldı. Peki, corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada hangi oyuncular risk altında? İşte yanıtı...

Teknik Direktörü 'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin direktifiyle, hastaneye başvuru yapıldı ve tüm oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözler son oynanan Beşiktaş derbisine çevrildi. ve 'nın testlerinin negatif çıktığı bilgisine ulaşılırken seyircisiz oynanan maçta iki takımın oyuncularından hangileri risk altında işte o maçın kadroları...

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Muslera, Seri, Falcao, Belhanda, , Mariano, Saracchi, Marcao, Onyekuru, Feghouli, Lemina,

Yedekler; Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, , , Yunus Akgün, , Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı.

Teknik direktör: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ

Karius, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, , N'Koudou, Vida, , Caner Erkin, Boateng.

Yedekler; Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra, Diaby,

Teknik direktör:

Mücadeleyi yöneten hakemler Abdulkadir Bitigen, Volkan Narinç, İsmail Şencan ve Hakan Ceylan olmuştu.

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