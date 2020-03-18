18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray’dan Twitter’da isim değişikliği! “14 gün kuralına uy!”

G.Saray’dan flaş hamle! İsim değişikliği...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Tüm dünya koronavirüsün etkisi altındayken, virüsten en çok etkilenen alanlardan biri ise spor oldu. Spor camiasında özellikle Avrupa’da birçok ülkede üst düzey önlemler alındı. Kulüpler futbolcularını karantinaya aldı. Federasyonlar ligleri erteledi. Güncel durumda en güvenli ülke olan Türkiye’de ise maçlar tedbir amaçlı seyircisiz oynanıyor. , koronavirüse farkındalık yaratmak amaçlı sosyal medyada kullanıcı adını değiştirdi.

Spor camiasını büyük bir krize sokan , etkisini devam ettiriyor. Dün UEFA, 55 ülke yetkilisiyle telekonferans gerçekleştirdi. UEFA ile yapılan görüşme doğrultusunda EURO 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi birçok organizasyon ertelendi. Tehlike git gide büyürken, sosyal medyada farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. Galatasaray, sosyal medyada en çok etkileşim alan spor kulüplerinden biri olarak kullanıcı adını değiştirdi. Galatasaray kullanıcı adını "14 gün kuralına uy!" olarak değiştirdi.

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