24 Mart 2020, Salı
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Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, corona virüsüne yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir geçmiş olsun mesajı da Cedi Osman'dan geldi. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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