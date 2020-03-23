24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.03.2020

NBA takımlarından forması giyen , corona virüsüne yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü 'e bir geçmiş olsun mesajı da 'dan geldi. Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Fatih hocam. Sen bu zorluğu da aşar, eskisinden daha güçlü dönersin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


TFF'den Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Drogba ve Sneijder'den Terim'e destek mesajı Drogba ve Sneijder'den Terim'e destek mesajı
TFF'den Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı TFF'den Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray ve Beşiktaş'ta kimler risk altında? İşte cevabı Galatasaray ve Beşiktaş'ta kimler risk altında? İşte cevabı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör