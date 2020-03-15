Galatasaray'da Christian Luyindama'ya 2 dev talip!

Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, ilk hedef üst üst 3. toplamda ise 23. şampiyonluğa ulaşmak... 26. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Breakingnews.fr internet sitesindeki habere göre; Cimbom'un yıldız stoperi Christian Luyindama'ya İngiltere'den 2 ekip istedi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Buna göre sarı-kırmızılıların Demokratik Kongolu yıldızı Luyindama'ya Premier Lig'den 2 talibin olduğu duyuruldu.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız savunmacı, geçtiğimiz günlerde sahalara dönmüştü. Kulüp, Onyekuru ve Adem Büyük'ün yaşadığı sakatlıklarla ilgili bilgilendirme yaparken sürpriz bir kare de paylaşmıştı. Galatasaray'da ekim ayından bu yana sahalardan uzak kalan Christian Luyindama'nın idmanda fizyoterapist eşliğinde çalıştığı görülmüştü.

2 ADA EKİBİ TAKİPTE

Afrika basınında yer alan habere göre, 2 Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Aston Villa, Luyindama'yı takip ediyor.

YAZ TRANSFER SEZONUNDA TEKLİF

Öte yandan sezonun sona ermesinin ardından resmi teklifin Galatasaray yönetimine iletileceği aktarılan haberde, yaklaşık 12 milyon euroluk bonservis önerileceği duyuruldu.

CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?

8 Ocak 1994 yılında Kinshasa'da dünyaya gelen Luyindama, stoper bölgesinde forma giyiyor. Kariyerine DC Motema Pembe'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla SM Sanga Balende, TP Mazembe, Standard Liège ve Galatasaray'da oynadı. Öte yandan Luyindama, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 15 müsabakaya çıktı ve 1336 dakika sahada kaldı.

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