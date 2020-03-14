14 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

Galatasaray zoru sever
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Kulübü Başkan Yardımcısı , yarın sahalarında oynayacakları derbisini kazanacaklarını belirterek, "Galatasaray zoru sever. Güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak derbide, 49 puanla 3'üncü sırada bulunan , 43 puanla 5'inci basamakta yer alan 'ı ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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ŞOK BASKI VE HIZLI HÜCUM

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi tek hedef 3 puan. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını dışında tam kadro sürdürürken, teknik heyet dev maçın stratejisini belirledi. Beşiktaş savunmasının zaafları üzerine şok baskı ve hızlı hücumlar düşünen Galatasaray'da planlar özellikle Onyekuru ve Feghouli üzerine yapıldı. Ayrıca Falcao'nun mümkün olduğunca çok topla buluşması için taktikler belirlendi.

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"GÜZEL OYUN, İYİ NETİCE"

Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. Demir Grup maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı , "Mücadeleye devam. Sivasspor maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. Galatasaray zoru sever. Yarın güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Günay şampiyonluk yarışı ile ilgili ise "Şu anda şampiyonluk için bir şey demeyeyim. Maç maç düşünüyoruz" dedi.

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