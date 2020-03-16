16 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

1 numaralar devleşti

1 numaralar devleşti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2020

Stadı'nda oynanan - derbisinde kaleciler damga vurdu. Galatasaray’da Muslera, Beşiktaş’ta Karius, dün akşamki performanslarıyla tam puan aldı.

Türk 'nda dün gece golsüz sona eren - derbisinde öne çıkan isimler kaleciler oldu. Galatasaray'da ; Beşiktaş'ta da Loris Karius performanslarıyla öne çıktı. derbisinde , maçında da Flavio'nun köşeye giden şutlarında uzayan Muslera, dün de 55'te net bir pozisyonda kalesinde devleşti. Karius, 'ın sert şutunda yumruklarıyla golü önlemeyi başardı.


Galatasaray ve Beşiktaş derbilerde vasatlar haberin devamı

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