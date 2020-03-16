1 numaralar devleşti

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaleciler damga vurdu. Galatasaray’da Muslera, Beşiktaş’ta Karius, dün akşamki performanslarıyla tam puan aldı.

Türk Telekom Stadı'nda dün gece golsüz sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisinde öne çıkan isimler kaleciler oldu. Galatasaray'da Fernando Muslera; Beşiktaş'ta da Loris Karius performanslarıyla öne çıktı. Fenerbahçe derbisinde Mehmet Ekici, Gençlerbirliği maçında da Flavio'nun köşeye giden şutlarında uzayan Muslera, dün de 55'te net bir pozisyonda kalesinde devleşti. Karius, Ömer Bayram'ın sert şutunda yumruklarıyla golü önlemeyi başardı.





DİĞER