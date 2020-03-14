14 Mart 2020, Cumartesi

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Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26. haftası şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendirecek karşılaşmalara sahne olacak. Bir tarafta şampiyonluk yolunda kayıp yaşamadan devam etmek isteyen Galatasaray, öbür tarafta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan Beşiktaş... Zirve yarışında geride kalan siyah-beyazlılar, Cimbom'u yenip çıkış yakalamak istiyor. Öbür taraftan Trabzonspor da sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Puan kaybetmeye niyeti olmayan ekipler, 11'lerini de belirlemeye başladılar. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 10:43
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Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Sezonun ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Galatasaray ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet çıkarmayı başardı. Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda en önemli rakipleri Trabzonspor ve Başakşehir'İn karşılaşacağı hafta kendi taraftarı önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk hesaplarını yapıyor.

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Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Muslera ve Falcao'nun yükselen formu Galatasaray teknik ekibi ve Terim'in yüzünü güldürüyor. Bu sezon Süper Lig'de 18 takım içerisinden en az gol yiyen takım olma başarısını gösteren Galatasaray'da kaleci Muslera bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada kalesinde sadece 20 gol gördü.

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Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve performansı eleştiri konusu olan Falcao ise yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Kolombiyalı forvet süre aldığı son 7 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Deplasman takımı Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı sonuçlar almaya devam ediyor. Beşiktaş teknik direktörlüğünde 6 karşılaşmaya çıkan Sergen Yalçın sadece Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında puan kaybı yaşadı.

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Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçında ilk düdük pazar günü (15 Mart) 19.00'da Abdülkadir Bitigen çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın VAR odasında ise Ali Palabıyık görev alacak.

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Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Karşılaşma öncesi iki ekip teknik adamları da sahaya süreceği ilk 11'leri netleştirmeye başladı. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

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