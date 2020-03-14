14 Mart 2020, Cumartesi
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Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 26. haftası şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendirecek karşılaşmalara sahne olacak. Bir tarafta şampiyonluk yolunda kayıp yaşamadan devam etmek isteyen Galatasaray, öbür tarafta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan Beşiktaş... Zirve yarışında geride kalan siyah-beyazlılar, Cimbom'u yenip çıkış yakalamak istiyor. Öbür taraftan Trabzonspor da sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Puan kaybetmeye niyeti olmayan ekipler, 11'lerini de belirlemeye başladılar. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 10:43
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