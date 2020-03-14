Dev derbide kazanan kim olacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve performansı eleştiri konusu olan Falcao ise yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Kolombiyalı forvet süre aldığı son 7 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Deplasman takımı Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı sonuçlar almaya devam ediyor. Beşiktaş teknik direktörlüğünde 6 karşılaşmaya çıkan Sergen Yalçın sadece Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında puan kaybı yaşadı.