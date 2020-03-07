Fatih Terim'den 4 kritik emir
Galatasaray'da Fatih Terim tamamen saha içine konsantre olmuş durumda. Dersine iyi çalışan İmparator önce yardımcılarıyla Sivasspor'un artılarını ve eksilerini analiz etti, ardından bunları öğrencilerine aktardı.
Galatasaray'da Fatih Terim tamamen saha içine konsantre olmuş durumda. Dersine iyi çalışan İmparator önce yardımcılarıyla Sivasspor'un artılarını ve eksilerini analiz etti, ardından bunları öğrencilerine aktardı. Deneyimli hoca, Yiğidoların bu maçta 3 puan için sahada olacağını hatırlatıp onların aşırı hırsının kendileri lehine işleşeceğini belirtti. Terim 4 önemli konuda futbolculara uyarılarda bulundu. Bunların başında Emre Kılınç ve Fernando'nun çok iyi kullandığı kanatlar geliyor.
BİLDİĞİNİZİ OYNAYIN
Fatih Terim, Onyekuru ve Feghouli'den kanat beklerine yardımcı olmalarını istedi. İmparator, Sivasspor'un kontratağa hızlı ve çok adamla çıktığını belirterek geriye dönüşlerde çabuk olmaları gerektiğini öğrencilerine aktardı. Usta hocanın bir başka uyarısı da "Panik yok. Öne geçeriz, yenik duruma düşeriz fark etmez. Bizi buraya getiren oyunu görmek istiyorum. Sakin kalın" oldu. Terim ayrıca Sivasspor'un Yatabare'ye oynadığı uzun toplara dikkat çekti. Topu rahat indirmesin emrini verdi.
1 Kanatlarda güçlüler. Emre ve Fernando'ya dikkat
2 Kontratağa hızlı çıkıyorlar. Geriye çabuk dönün
3 Gereksiz risk yok. Ezberlediğimiz taktiğe devam
4 Yatabare'ye uzun top atıyorlar. Rahat indirmesin
CİMBOM HIRSLI
Şampiyonluk şansını her hafta artıran sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman sahasındaki çalışma ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 dar alanda pas oynandı. Ana bölümde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşuve ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
SOĞUĞA ÖNLEM
Cimbom, Sivas'taki olumsuz hava şartlarını öne sürerek maçın gündüz oynanmasını talep etmişti. Ancak TFF tarafından bu öneri kabul görmemişti. Galatasaray hazırlıklarını soğuğa karşı yapıyor. Doktor Yener İnce ısı dengesini koruyacak malzemeleri de Sivas'a götürecek. Futbolcuların performansı soğuksıcak dengesizliğinden etkilenmeyecek.
HAVA 2 DERECE
Maç günü Sivas'ta gece- gündüz hava sıcaklığı arasında ciddi fark var. Pazar günü Sivas'ta gündüz termometreler 15'i gösterecek. Maç saatinde ise ısı 2 dereceye kadar düşecek. Galatasaray önlemlerini alarak bu zorlu deplasmana gidiyor.
KART UYARISI
Cimbom'da Sivasspor maçı öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart sınırındaki 3 futbolcu. Fatih Terim bu 3 ismi gereksiz karta karşı uyardı. Adem yedekte bekleyecek, duruma göre maça girecek. Feghouli ve Donk ise 11'de. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekler.
SİVAS'A YOLCULUK BUGÜN
Aslan, bugün 12.00'de son idmanını gerçekleştirdikten sonra Sivas'a uçacak. Sarı-kırmızılılar 16.00'da bu şehre hareket edecek. Maç kampına Sivas'ta girecek.
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