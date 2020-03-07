Galatasaray, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Hardline Nutrition, sarı-kırmızılı kulübün resmi sporcu gıda tedarikçisi oldu. Yeni sponsor, Cimbom'un faaliyet gösterdiği tüm branşlardaki sporcu gıdalarını tedarik edecek.

Galatasaray, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Hardline Nutrition, sarı-kırmızılı kulübün resmi sporcu gıda tedarikçisi oldu. Yeni sponsor, Cimbom'un faaliyet gösterdiği tüm branşlardaki sporcu gıdalarını tedarik edecek.

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