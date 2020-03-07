07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yeni sponsor

Yeni sponsor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Galatasaray, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Hardline Nutrition, sarı-kırmızılı kulübün resmi sporcu gıda tedarikçisi oldu. Yeni sponsor, Cimbom'un faaliyet gösterdiği tüm branşlardaki sporcu gıdalarını tedarik edecek.

Galatasaray, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Hardline Nutrition, sarı-kırmızılı kulübün resmi sporcu gıda tedarikçisi oldu. Yeni sponsor, Cimbom'un faaliyet gösterdiği tüm branşlardaki sporcu gıdalarını tedarik edecek.

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